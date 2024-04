O PSG revalidou, este domingo, o título de campeão francês.

Depois do empate a três golos diante do Le Havre, os parisienses beneficiaram da derrota do Mónaco por 3-2, no terreno do Lyon. Desta forma, quando faltam jogar apenas três encontros, os doze pontos de vantagem do PSG para a formação monegasca retira, matematicamente, as hipóteses do segundo classificado ainda chegar ao título.

No «Parc Olympique Lyonnais», o Mónaco teve um arranque relâmpago e logo no primeiro minuto de jogo já vencia, com o golo de Ben Yedder. Só que até ao intervalo, o Lyon conseguiu dar a volta ao resultado, por intermédio de Lacazette (22m) e de Benrahma (26m).

Já no segundo tempo, os visitantes ainda sonharam com título, quando Ben Yedder fez o «bis» e aos 79 minutos podia ter chegado ao «hat-trick», só que o internacional francês estava em posição irregular e o golo não contou.

Só que até final, Malick Fofana tratou de acabar com as esperanças do Mónaco, que viu assim escapar o título (praticamente anunciado) para as mãos do PSG, dos portugueses Vitinha, Danilo, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Serif Nhaga e Louis Mouquet.

Este é o 12.º título de campeão na história dos parisienses, que se tornam inclusive tri-campeões nacionais.