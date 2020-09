A UEFA revelou, nesta quarta-feira, os três finalistas para o prémio de Jogador do Ano: Kevin de Bruyne, internacional belga do Manchester City, e Manuel Neuer e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

O prémio será atribuído no próximo dia 1 de outubro, por ocasião do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

As três primeiras posições estão ainda por revelar, portanto, mas a UEFA já desvendou o resto do «top ten», fechado precisamente com o português Cristiano Ronaldo (Juventus), que teve 25 votos.

Lionel Messi (Barcelona) e Neymar (PSG) partilham a quarta posição, com 53 votos.

Quando ao Treinador do Ano, já é certo que será alemão, uma vez que os finalistas são Hans Flick (Bayern Munique), Jürgen Klopp (Liverpool) e Julian Nagelsmann (Leipzig).

De recordar que o português Bruno Fernandes está entre os três finalistas ao prémio de melhor jogador da Liga Europa 2019/20, que disputou pelo Sporting e pelo Manchester United. Romelu Lukaku (Inter) e Ever Banega (Sevilha) são os outros candidatos.

Estes prémios anuais da UEFA são atribuídos com base nos votos dos 80 treinadores que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e ainda 55 jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM), grupo de publicações desportivas.

Todos os finalistas:

Jogador do Ano: Kevin de Bruyne (Man City), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Robert Lewandowski (Bayern Munique)

Jogadora do Ano: Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo);

Treinador do Ano: Hans Flick (Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Leipzig);

Treinador do Ano no futebol feminino: Lluís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon);

Guarda-redes do Ano: Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid);

Defesa do Ano: David Alaba (Bayern Munique), Alphonso Davies (Bayern Munique), Joshua Kimmich (Bayern Munique);

Médio do Ano: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munique), Thiago Alcântara (Bayern Munique);

Avançado do Ano: Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain);

Guarda-redes do Ano: Sarah Bouhaddi (Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelona)

Defesa do Ano: Lucy Bronze (Lyon), Lena Goessling (Wolfsburgo), Wendie Renard (Lyon)

Centrocampista do Ano: Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon/Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon), Alex Popp (Wolfsburgo)

Avançada do Ano: Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburgo), Vivianne Miedema (Arsenal)

Jogador do ano na Liga Europa: Bruno Fernandes (Sporting/Man Utd), Romelu Lukaku (Inter) e Éver Banega (Sevilha)