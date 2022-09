O Maccabi Haifa exigiu explicações ao Benfica à UEFA após denúncias de «revistas inapropriadas» a adeptos da equipa israelita antes do jogo entre as duas equipas para a Liga dos Campeões na passada terça-feira.

Em comunicado assinado pelo CEO do clube, Itzik Ovadia, o Maccabi dá conta de que nos últimos dois dias recebeu relatos de adeptos que se queixaram de alegados abusos durante o processo de revista antes da entrada no estádio. «De acordo com as provas recolhidas, algumas das revistas foram intrusivas e inapropriadas», lê-se.

O Maccabi Haifa refere ter enviado uma carta à UEFA e à administração do Benfica no sentido de obter esclarecimentos sobre o sucedido. «Não podemos ignorar as queixas pouco habituais dos nossos adeptos que alegam ter sido alvos de uma revista corporal incomum. (...) O ponto de revista no estádio incluiu uma revista corporal completa, ação que decorreu de uma forma inaceitável. As evidências que nos chegaram, a revista incluiu uma 'invasão' das partes íntimas dos nossos adeptos, incluindo os genitais, atos muito ofensivos para com os nossos adeptos.»

O clube israelita termina a nota referindo estar a investigar o caso e reitera estar à espera de uma posição de Benfica e UEFA.