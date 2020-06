A UEFA garante que para já não há plano B para acolher a final 8 da Liga dos Campeões. A entidade que rege o futebol europeu confia em Lisboa, apesar da região ter registado a esmagadora maioria dos casos de covid-19 em Portugal.

Fonte do organismo revelou isso mesmo ao jornal espanhol Marca.

«A UEFA está em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol e com as autoridades portuguesas. Esperamos que tudo corra bem e que seja possível organizar a final 8 em Portugal. Para já, não há razão para ter um plano B, mas estamos a estudar a situação dia a dia e iremos adaptarmo-nos se for necessário», revelou o diário desportivo sediado em Madrid.