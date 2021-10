O FC Porto perdeu esta noite no Dragão Arena frente ao Veszprém, por 23-30, na quarta jornada da Liga dos Campeões.

A fortíssima equipa húngara esteve desde o início do jogo liderança do marcador e chegou ao intervalo a vencer por 16-10. Na segunda parte, os dragões tentaram reequilibrar os acontecimentos mas acabaram por perder por sete golos de diferença.

O FC Porto soma a segunda derrota em quatro jogos e ocupa o 5.º lugar do Grupo B (oito equipas), com quatro pontos, menos dois do que os líders Barcelona, Kielce e Veszprém.