O sorteio dos oitavos de final da Champions colocou frente a frente Barcelona e PSG. Um jogo especial para Neymar que assim vai voltar a defrontar o clube onde esteve entre 2013 e 2017 e de onde saiu para os parisienses.



Hora após o sorteio, o internacional brasileiro reagiu e deixou uma mensagem a Lionel Messi. «Vemo-nos em breve, meu amigo», escreveu na legenda a uma foto com o ex-companheiro.



Lembre-se que Neymar saiu de maca do encontro entre PSG e Lyon, do último domingo, mas espera-se que recupere no início do próximo ano civil. À partida, o número 10 dos vice-campeões europeus poderá defrontar a antiga equipa.