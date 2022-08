Qual dos três «grandes» foi mais bafejado pela sorte no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado esta quinta-feira em Istambul, na Turquia?

O FC Porto volta a cruzar-se com o Atlético Madrid e vai ainda defrontar os alemães do Bayer Leverkusen e os belgas do Club Brugge.

O Sporting, por seu lado, terá pelo caminho três equipas que nunca defrontou: os alemães do Eintracht Frankfurt, os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha.

Finalmente, o Benfica vai medir forças com o milionário Paris Saint-Germain e ainda os italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa.

