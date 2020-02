Dele Alli foi substituído por José Mourinho aos 65 minutos e não gostou. O internacional inglês olhou com má cara quando viu a placa com o seu número e quando já estava sentado no banco de suplentes, atirou uma bota contra o chão. Um sinal claro de frustração.



Após a partida, o técnico português foi questionado acerca da irritação do médio. O treinador do Tottenham considera que Alli estava chateado com a sua exibição.



«Penso que ele ficou chateado com a sua exibição. Não ficou com a substituição», respondeu o português, em declarações à BeIN Sports.



Pode recordar o gesto de Dele Alli depois de ter saído no vídeo associado ao artigo.