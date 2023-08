Depois da vitória caseira por 2-1, o Arouca apresenta-se no reduto do Brann com o intuito de chegar ao play-off da Liga Conferência.

«Poderíamos ter tido um melhor resultado. Fizemos um bom jogo, poderíamos ter marcado mais golos na primeira parte. Mas está 2-1 e estamos em vantagem. Sabemos que o empate é suficiente, mas estamos aqui para jogar, como fizemos em jogos anteriores. Estamos no início da época e estamos tentar melhorar. É mais um jogo importante, obviamente, onde tentaremos provar que somos uma boa equipa, na Europa e em Portugal», refere o treinador, Daniel Ramos, citado pela agência Lusa, na antevisão do encontro com a equipa norueguesa.

O novo treinador do Arouca mostra-se feliz com a evolução da equipa, que na ronda inaugural da Liga portuguesa bateu o Estoril por 4-3, mesmo em inferioridade numérica durante mais de uma hora.

«A equipa entende que temos de trabalhar. Este tipo de esforço e resultados provam que estamos no caminho certo e amanhã será mais um passo. Como treinador, vou passar a minha experiência e dizer-lhes para jogar positivamente. Um futebol atrativo, essa é a minha ideia de jogo e o que vou tentar passar aos jogadores», acrescenta.

Na antevisão do duelo europeu esteve também o central Jerome Opoku, que quer dar continuidade às três vitórias em outros tantos jogos oficiais.

«Estamos a ganhar por um. É apenas a mesma tática, a mesma confiança e o mesmo nível de trabalho. Vamos jogar como jogamos todos os jogos. Se vamos atacar da mesma forma? Pode ser diferente, pode ser igual, é algo que só iremos mostrar amanhã. Aqui está mais frio do que em Portugal, mas é apenas futebol e podemos jogar em qualquer condição. É uma questão de nos adaptarmos e seguir, não há hipótese, não temos medo», afirmou.