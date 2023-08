O Arouca teve 45 minutos para esquecer, perdeu por 3-1 na Noruega e foi eliminado pelo Brann na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Depois de vencer em casa por 2-1, a equipa de Daniel Ramos viu o adversário empatar a eliminatória logo aos 6m de jogo, com um golo de Myhre.

O conjunto luso estabilizou depois do golo sofrido cedo, mas ainda sofreu dois golos na primeira parte, de Knudsen (42m) e Finne (45+1) e foi para o intervalo da partida e desvantagem de 3-0 no jogo e de 4-2 no conjunto das duas mãos.

A segunda parte dos «lobos» foi melhor, Sylla reduziu aos 57m e Cristo acertou no ferro três minutos depois, mas isso foi o melhor que conseguiu, ficando a um golo de levar a eliminatória para prolongamento.

Acaba assim o sonho do Arouca de chegar ao play-off da Liga Conferência e Portugal fica sem representantes na competição.