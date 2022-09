A seleção portuguesa defronta este sábado a República Checa, no penúltimo encontro no Grupo A2 da Liga das Nações. Poderá acompanhar a partida (19h45) AO MINUTO no Maisfutebol.

Este jogo reveste-se de importância para a equipa nacional, que segue no segundo lugar do grupo, com sete pontos, menos um do que a líder Espanha. Caso não pontue, a equipa das Quinas precisa que os espanhóis não vençam a Suíça para ainda aspirar a discutir o apuramento para a final-four.

As contas de Portugal

Fernando Santos deverá apresentar algumas novidades, desde logo porque Pepe foi dispensado devido a problemas físicos e João Cancelo está castigado.

O encontro na Eden Arena, em Praga, será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.