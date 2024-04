O Chelsea surpreendeu o Barcelona e venceu por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina.

No «Olimpic Lluís Companys», a internacional escocesa, Erin Cuthbert, foi a autora do único golo do encontro, após passe de Nusken. Este resultado deixa a formação londrina em vantagem na eliminatória, sendo que esta foi também a primeira derrota do Barcelona na temporada, ao fim de 38 jogos.

Duas vezes campeãs na competição, as catalãs procuram chegar ao terceiro título, já o Chelsea vai atrás do primeiro troféu, sendo que da única vez que chegou à final, foi goleado por 4-0, precisamente pelo Barcelona.

O encontro da segunda mão realiza-se no próximo dia 27 de abril, em Stanmford Bridge.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).