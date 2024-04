Thomas Tuchel acredita que jogar contra o Real Madrid para a Liga dos Campeões é muito mais do que apenas o jogo jogado.

Em declarações na antevisão ao encontro da primeira mão das meias-finais da Champions, o técnico do Bayern Munique afirmou que os merengues têm a favor a experiência, assim como a mística na competição.

«Todos os que jogam no Real Madrid sentem a pressão da camisola, sabemos que vamos jogar contra a experiência e a mística, mas vamos focar-nos apenas no jogo jogado. Estamos todos ansiosos para realizar um bom encontro, esta terça-feira», começou por explicar.

«Queremos chegar a Wembley e vencer a competição, estamos preparados e muito confiantes. Foi importante derrotar o Arsenal, agora é a vez de tentar superar o Real Madrid. É preciso ter sorte, liberdade e o momento certo para ultrapassar uma equipa como esta nas meias-finais», acrescentou.

Tuchel destacou ainda a temporada de Jude Bellingham com a camisola do Real Madrid, depois de todo o processo na Liga Alemã, ao serviço do Borussia Dortmund.

«O Jude é extraordinário. Fez um trabalho fantástico na Alemanha, a forma como cresceu mostra a personalidade que ele tem e só isso lhe permitiu chegar tão longe. Agora tem de jogar com a pressão do clube e as expetativas que tem à sua volta», concluiu o técnico do Bayern.