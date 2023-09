A edição 2023/24 da Liga dos Campeões conta com três clubes de Portugal na fase de grupos e, além de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, há mais 25 futebolistas portugueses distribuídos por clubes estrangeiros.

No entanto, e de acordo com as listas enviadas pelos clubes à UEFA durante a última semana, há um total de 65 jogadores portugueses na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na prova que arranca esta semana, com a primeira jornada a disputar-se entre terça e quarta-feira, há mesmo representação portuguesa em todos os oito grupos da competição e n um total de 19 clubes: o que significa mais de metade dos participantes.

O Benfica tem dez jogadores inscritos, o FC Porto tem 13 jogadores e o Sp. Braga tem 17, sendo o clube mais representado: mas é também o clube que apresenta no site da UEFA mais jovens inscritos pela lista B, num total de seis jovens.

Lá fora, o Paris Saint-Germain, com quatro jogadores portugueses, é o clube estrangeiro com maior representação, seguido do Manchester City e do Arsenal, ambos com três nomes. O Manchester United e o Barcelona têm dois cada. Depois, há onze clubes com um nome luso.

Nota ainda para o facto de o grupo A ser o único em que os quatro clubes têm todos jogadores portugueses inscritos para a Champions de 2023/24.

Sabe quem são todos eles? Veja, na galeria associada, grupo a grupo, clube a clube.