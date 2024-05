Luis Enrique afirmou que o PSG se tem de focar em vencer o jogo, sem pensar no resultado negativo que conseguiu na primeira mão, em Dortmund (1-0, com o golo de Füllkrug).

Na antevisão ao encontro, o técnico dos parisienses mostrou-se pouco preocupado com o facto do jogo poder seguir para prolongamento e referiu que caso aconteça, a equipa tem de estar preparada.

«O objetivo não é ganhar por dois golos de vantagem, mas sim vencer o jogo. Se pensarmos que temos de marcar dois golos, parece que é uma tarefa difícil. Só queremos jogar e marcar, caso marquemos aos 89 minutos, vai continuar. Não precisamos de marcar logo a abrir o encontro, só queremos mesmo ganhar o jogo», começou por referir.

«Temos de estar cem por cento focados, tanto no ataque como na defesa. Se sofrermos um golo, não é preocupante, temos de estar tranquilos. Se marcarmos dois golos de rajada, o adversário vai ter de reagir. Vai ser um jogo muito equilibrado, com um grande nível de futebol, com e sem bola, por isso vai ser difícil para as duas equipas», acrescentou.

O jogo entre PSG e Dortmund acontece esta terça-feira, às 20h, no Parque dos Príncipes, em Paris.