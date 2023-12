O Benfica defronta nesta terça-feira o Salzburgo no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa de Roger Schmidt chega a esta partida no último lugar do Grupo D com apenas um ponto, menos três do que os austríacos, mas ainda acalenta a esperança de uma repescagem na Liga Europa. Para isso, precisa de vencer por uma diferença de dois golos.

Para a «final» em Salzburgo, os encarnados não poderão contar com o castigado António Silva, situação que força Schmidt a mexer na defesa. É expectável que Morato faça dupla com Nicolás Otamendi, Aursnes passe para o lado direito da defesa e David Jurásek regresse às opções iniciais: a acontecer, o lateral-esquerdo checo é titular pela primeira vez desde 24 de outubro.

O Salzburgo-Benfica começa às 20h00 e poderá assistir ao jogo no AO MINUTO do Maisfutebol.

