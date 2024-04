O Bétis foi a casa do Valência vencer por 2-1, na 32ª jornada da Liga Espanhola.

Com Rui Silva no onze inicial, os comandados de Pellegrini adiantaram-se no marcador aos 19 minutos. O cruzamento de Isco foi meio golo, o resto foi da autoria de Ayoze Pérez, que recebeu dentro da área e atirou rasteiro, para o fundo da baliza.

Já no segundo tempo, o Valência conseguiu chegar ao golo do empate. Uma falta dentro da área penalizou os visitantes com o castigo máximo, aplicado por Pepelu (antigo jogador de Tondela e V. Guimarães). Da marca dos onze metros, o espanhol não tremeu e fez assim o 1-1.

Só que a tarde acabou por ser mesmo de Ayoze Pérez, que acabou por resolver o encontro aos 77 minutos. Excelente lance individual do ex-Leicester, que passou por três adversários e beneficiou de um desvio num defesa para chegar ao 2-1.

Com este resultado, o Bétis ultrapassou o Valência na classificação e chegou assim a um dos sete lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada.

Nos restantes jogos desta tarde de sábado, o Celta de Vigo goleou, em casa, o Las Palmas por 4-1 e conquistou três pontos muito importantes na luta pela manutenção na Liga Espanhola.

Destaque para a exibição de «mão cheia» de Iago Aspas, já que o internacional espanhol apontou dois golos e contribuiu ainda com uma assistência para o 2-0, finalizado por Swedberg. Para a equipa da casa marcou ainda Douvikas, sendo que o único «tento» do Las Palmas chegou por intermédio do jovem Juanma Herzog.

Esta vitória deixa o Celta de Vigo um lugar acima da zona de despromoção, com mais seis pontos que o Cádiz, que é 18.º, com 25 pontos, mas menos um jogo que os comandados de Claudio Giráldez.

Por fim, o Rayo Vallecano, de Miguel Crespo, recebeu e venceu o Osasuna por 2-1, num jogo entre duas equipas do meio da tabela em Espanha.

Moi Goméz até deu vantagem aos visitantes aos 29 minutos, mas no segundo tempo e já com o médio português em campo, o Rayo Vallecano deu a cambalhota no marcador. Pep Chavarria começou por fazer o golo do empate e quatro minutos depois, aos 84, foi a vez de Isi Palazon colocar o ponto final no encontro.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).