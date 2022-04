Depois do empate a uma bola na Alemanha, o Leipzig venceu a Atalanta por 2-0, em Bérgamo, e assegurou a presença nas meias-finais da Liga Europa. A equipa de Domenico Tedesco fica à espera do desfecho da eliminatória entre Rangers e Sp. Braga para saber quem defrontará na ronda seguinte.



Com André Silva em campo até aos 63 minutos, a figura da partida foi o francês Christopher Nkunku. O internacional gaulês abriu o marcador a favor dos germânicos aos 18 minutos com um pontapé fácil na pequena área após uma saída de contra-ataque conduzida por Laimer.



Em desvantagem ao intervalo, os italianos entraram bem na segunda parte e viram o árbitro recorrer ao VAR para não assinalar grande penalidade a seu favor. As oportunidades sucederam-se para ambos os lados até Musso derrubou Nkunku na área. O atacante francês assumiu a marcação do penálti e fechou em definitivo a eliminatória.



À atenção de Sp. Braga ou Rangers. Nkunku chegou aos 30 golos em 43 jogos esta época, um registo verdadeiramente impressionante, e conduziu o Leipzig à segunda meia-final da sua história nas provas da UEFA.