Immobile marcou e a Lazio empatou a eliminatória com o FC Porto no Estádio Olímpico de Roma na segunda mão do play-off da Liga Europa.

Foi um golo entre outros dois anulados à equipa romana por fora de jogo. Um lance que começa num mau passe de Pepe, interceção de Milinkovic-Savic e Immbile saiu disparado para depois bater Diogo Costa com o pé direito.

Ora veja: