Taremi, na conversão de uma grande penalidade, marcou o golo do empate do FC Porto diante da Lazio (1-1), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa.

Um lance que começa numa falta de Milinkovic-Savic sobre o avançado iraniano. O árbitro, numa primeira fase, deu amarelo ao avançado do FC Porto, por simulação, mas, depois de rever as imagens, retirou o cartão e apontou para a marca dos onze metros.

Taremi marcou e colocou de novo o FC Porto em vantagem na eliminatória.

Veja o lance: