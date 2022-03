Declarações de Philippe Clément, treinador do Monaco, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga no jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Começámos mal o golo, logo na primeira ação o Braga marcou, o que foi um voto de confiança para que pudessem desenvolver o jogo deles. Os meus jogadores ficaram nervosos, mas a partir dos vinte minutos tomámos as rédeas do jogo. É uma pena termos dois golos anulados na primeira parte, o primeiro está fora de jogo, o segundo ainda não consegui decifrar. Certamente que estes lances com outro desfecho mudariam o rumo do jogo».

[O problema foi falta de criatividade] «Penso que não foi um problema de criatividade. Tivemos várias ocasiões, estivemos quatro ou cinco vezes na cara do guarda-redes do Braga, mas não conseguimos fazer a diferença. Os pequenos detalhes fizeram a diferença. Não podíamos ter sofrido o segundo golo como sofremos, o resultado é pesado pelo que produzimos em campo, sobretudo na segunda parte, em que dominámos o jogo. Não gostei da forma como sofremos o segundo golo, tendo cinco jogadores na área. O resultado é muito pesado, podia ter sido um empate 3-3 ou 4-4, mas assim é muito pesado».

[Qual o sentimento dos jogadores?] «Seria melhor se tivéssemos ganho, como disse dominámos o jogo, essencialmente na segunda parte. Os nossos jogadores lutaram muito frente a uma boa equipa, o Sp. Braga, tivemos atitude para empatar o jogo. Os jogadores estão tristes, queremos mudar esta dinâmica».