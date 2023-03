Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SIC Notícias, após o empate ante o Arsenal (2-2), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«[Os jogadores] fizeram tudo, jogámos o jogo que tínhamos de jogar. Um jogo completamente diferente do que temos vindo ao fazer no campeonato, porque somos mais dominadores. Mas estivemos bem, temos de estar satisfeitos com o nosso comportamento, não tão satisfeitos com as incidências do jogo, que foram difíceis, sofrendo primeiro, falhando uma primeira oportunidade, dando a volta, tendo o 3-1 para fazer, depois a situação do golo [2-2] com muita infelicidade, talvez a falta antes do golo. Depois é pensar agora no Boavista, que é a nossa prioridade.»

[Segunda mão:] «Acima de tudo, prevemos um jogo muito difícil, com uma equipa que consegue empurrar toda a gente lá para trás, praticamente. Vai ser um jogo de sofrimento. Temos de ser corajosos, temos de mostrar talento, principalmente nas saídas de bola. Não vamos poder contar com o Coates. Quando jogamos recuados, é preponderante: cada cruzamento, ele consegue tirar. Não teremos o Morita, teremos outro. Agora pensar no Boavista.»

[Diomande e Esgaio:] «Quando eles estão em baixo, gosto de dar-lhes a mão. Quando fazem o trabalho deles, mesmo correndo bem, gosto de tratar as coisas com naturalidade. É não valorizar tanto quando corre bem, nem criticar tanto quando corre mal. A verdade é que o Esgaio, com mais jogo, como todos os jogadores do mundo, consegue jogar melhor. O Ousmane [Diomande] está a fazer o seu trajeto, tem qualidade, tranquilidade e personalidade.»

[VAR:] «Eu volto a dizer, falando do VAR, sou a favor do VAR, nos dias bons, nos dias maus, nunca penso que é intencional e, portanto, volto a dizer, sou a favor do VAR. Às vezes erra? Também são os humanos a decidir atrás do monitor. É uma ferramenta nova.»