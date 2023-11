Declarações do futebolista do Sporting, Gonçalo Inácio, à SportTV, após o empate frente à Atalanta (1-1), em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa. Com este resultado e fruto da vitória do Rákow na Áustria, o Sporting está confirmado no segundo lugar e vai ao play-off de acesso aos oitavos de final, com um dos terceiros classificados da Champions:

«Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Tentámos ganhar o jogo, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos ser eficazes.»

[Segundo lugar e play-off confirmado para o Sporting:] «Todos os jogos são complicados na Europa, mas o nosso foco é ganhar e passar à próxima fase.»

[Até onde pode ir o Sporting na Liga Europa:] «O nosso foco é jogo a jogo e ganhar o próximo jogo.»