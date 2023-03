O Sporting joga nesta quinta-feira o apuramento para os quartos de final da Liga Europa em Londres, frente ao Arsenal.

Depois do empate em casa na primeira mão (2-2), Ruben Amorim não vai poder contar com duas peças fundamentais no seu onze: o capitão Coates e o esteio Morita.

Quem serão os melhores para substituir a dupla de castigados?

Veja a aposta do Maisfutebol na galeria associada a este artigo... e embirre, pois claro.