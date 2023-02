O futebolista português do Sporting, Pedro Gonçalves, é candidato a golo da semana na Liga Europa, na sequência dos oito jogos da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da competição.

O segundo de quatro golos do Sporting, frente ao Midtjylland, apontado por Pote, está entre os quatro candidatos à distinção.

Pote concorre, nada mais nada menos, do que com três recentes campeões do mundo pela Argentina, no Mundial do Qatar: um dos três golos de Di María ao Nantes, o golo de Exequiel Palacios pelo Bayer Leverkusen contra o Mónaco e o golo de Paulo Dybala frente ao Salzburgo, em Roma.