Com a goleada na República Checa, e beneficiando da derrota da Espanha com a Suíça, a seleção de Portugal assumiu a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações.

Uma subida ao primeiro lugar que, naturalmente, melhora as perspetivas da equipa de Fernando Santos para o encontro decisivo, no qual defronta a Espanha (na próxima terça-feira).

Portugal tem agora 10 pontos, enquanto que «La Roja» soma 8 pontos, o que significa que basta o empate à equipa das quinas para garantir a «final four». Perder em Braga é o único desfecho em que esse objetivo não é alcançado.