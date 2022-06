A integração de Diogo Jota e Rafael Leão são as principais novidades do treino desta quarta-feira da seleção, na Cidade do Futebol. O jogador do Liverpool faz a primeiro treino neste estágio, enquanto Leão regressa depois de ter falhado o treino da véspera devido a uma contusão.

Antes da viagem para Espanha, onde a equipa orientada por Fernando Santos vai fazer a estreia na Liga das Nações, apenas Vitinha não treinou com os restantes companheiros, por ainda estar a cumprir o isolamento depois de ter testado positivo à covid-19.

Recorde-se que a comitiva da seleção viaja nesta quarta-feira para Sevilha, onde joga na quinta-feira.