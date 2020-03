Figura: Paulinho decisivo

Protagonizou alguns lances de menor acerto na hora da finalização ao longo do jogo. Mas acertou no momento em que não podia falhar, marcando o golo que valeu o triunfo a Sp. Braga praticamente no último lance de perigo do jogo, e na sequência de um pontapé de canto.

Momento: 90+8, cabeçada para três pontos

Canto batido por João Novais desde a direita do ataque dos minhotos vai ter com conta peso e medida para Paulinho, que vence a oposição da defesa insular nas alturas com um cabeceamento que apanha Amir sem grandes argumentos de defesa. Com pouco mais de um minuto para jogar, os três pontos já estavam nba bagagem dos minhotos.

Outros destaques:

Correa

O médio ofensivo argentino entrou bem no jogo ao substituir Bambock ao intervalo. Trouxe critério às transições insulares e também sentido de oportunidade, como ficou patente na forma como aproveitou o deslize do guardião minhoto para empatar o jogo.

Diego Moreno

Recuperou muitas primeiras e segundas bolas, revelando muita assertividade no passe. O golo do Marítimo nasce de um remate que desferiu desde o meio da rua, que Matheus abordou mal, e que Correa aproveitou recarregar com sucesso.

Esgaio

O lateral passou mais tempo de jogo em zona ofensiva do que a defender, criando imensos desequilíbrios junto do último reduto insular. Assistiu Trincão para o primeiro golo, e assinou muitos passes e cruzamentos que não contaram com a melhor decisão dos colegas.

Trincão

Esteve mais esclarecido na primeira parte, na qual abriu o marcador, comparativamente ao que evidenciou na etapa complementar. Mas apresentou-se num nível acima da média, como vem demonstrando desde que começou a ser uma aposta séria de Rúben Amorim.