O Famalicão venceu esta noite no Sporting, por 3-1, no encerramento da 23.ª jornada da Liga.

Os minhotos já venciam por 2-0 aos 8 minutos de jogo, com golos de Racic (5m) e Diogo Gonçalves (8m), que bisou aos 66m. Pelo meio, Coates reduziu ainda antes do intervalo, mas no segundo tempo seriam os minhotos a ampliar o marcador.

Com este resultado, o Sporting fica mais longe do pódio, estando agora a quatro pontos do Sp. Braga. Os leões somam 39 pontos, mais três do que o Famalicão, que é sexto classificado, logo atrás do Rio Ave, que tem 37.