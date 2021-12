A FIGURA: Cryzan

O avançado brasileiro do Santa Clara já habituou os adeptos ao melhor e ao pior. Se há jogos onde a sua qualidade é evidente, em outros Cryzan parece que se esconde do encontro. Hoje, Cryzan não facilitou e esteve no seu melhor. Pareceu confortável em jogar mais descaído pela ala e a defesa do Arouca nunca soube o que fazer com ele. Foi de uma eficácia tremenda e viu a exibição coroada com dois belos golos.

O MOMENTO: o bis de Cryzan que mudou a disposição açoriana (45+5 minutos)

Quando o Arouca conseguiu chegar ao golo aos 45+1 minutos, o Estádio de São Miguel gelou. A vantagem açoriana caía por terra e tão perto do intervalo. O balde de água fria poderia afetar o rendimento de uma equipa que não vencia para o campeonato desde o final de agosto, mas, quatro minutos depois, o golo de Cryzan veio restabelecer a vantagem e permitiu ao Santa Clara encarar a segunda parte com outra disposição.

OUTROS DESTAQUES

Lincoln

Alguém notou que o Santa Clara jogou sem o seu melhor jogador? Sim, Morita está com covid-19 e não foi a jogo. Não é fácil fazer esquecer o japonês, mas Lincoln (que costuma partilhar o meio-campo com Morita), assumiu a batuta da equipa sem qualquer pejo e foi dono de duas belas assistências para os golos de Cryzan.

Arsénio

Foi o elemento mais inspirado do Arouca. Conseguiu desequilibrar a defesa açoriana e protagonizou vários lances de perigo. Remou, várias vezes, sozinho contra a maré. É autor de um golo genial, que vai entrar na corrida para melhor golo da jornada.