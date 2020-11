Reggie Cannon, defesa que alinha no Boavista, foi convocado pela seleção dos Estados Unidos para o duplo compromisso particular com o País de Gales e Panamá.

O lateral direito faz parte dos 24 eleitos do treinador Gregg Berhalter para os jogos em território europeu frente ao País de Gales, no Estádio Liberty, em Swansea, a 12 de novembro, e ao Panamá, quatro dias depois, em Wiener Neustadt, na Áustria.

Reggie Cannon, de 22 anos, soma 11 internacionalizações pelos vice-campeões da CONCACAF desde 2018 e já participou em seis encontros pelo Boavista, enquanto vive a temporada de estreia no futebol europeu, após despontar ao serviço do Dallas.

Com o campeonato local em andamento e os play-offs no horizonte, Gregg Berhalter chamou apenas atletas que atuam fora dos Estados Unidos, sobressaindo Christian Pulisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) e Sergiño Dest (Barcelona).

Na convocatória figuram ainda Tyler Adams (Leipzig), John Brooks (Wolfsburg) ou Timothy Weah (Lille), além do estreante Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), filho do ex-internacional Claudio Reyna, com avó paterna portuguesa e passaporte luso.

Os Estados Unidos preparam as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, cujo embate diante das Honduras foi adiado para junho de 2021, devido à pandemia de covid-19, numa altura em que iniciarão o apuramento para o Mundial2022.