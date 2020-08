Ron Jans, treinador do FC Twente, confirmou que está à espera de Tyronne Ebuehi para reforçar o lado direito da defesa. O clube holandês está a negociar a contratação do internacional nigeriano do Benfica.



Recorde-se que Ebuehi foi contratado pelo Benfica em 2018, mas contraiu uma grave lesão e só voltou à competição no ano seguinte. Na época 2019/20, fez sete jogos pela equipa B dos encarnados e outros sete pela equipa de sub-23.



Aos 24 anos, Tyronne Ebuehi pode assim regressar ao futebol holandês. «Falámos com ele no sábado de manhã mas não sei como as coisas correram desde então. Contratámos Nathangelo Markelo do Everton, que pode jogar bem como lateral direito, mas ele lesionou-se. Neste momento, até nos treinos, essa é uma posição muito difícil. Portanto, quando o Ebuehi chegar, vamos dar mais um passo em frente», explicou Ron Jans, à FOX Sports.