Benfica e Sporting foram as equipas que somaram mais pontos nos jogos entre os chamados grandes nesta edição da Liga.

À entrada para o último dérbi/clássico, os leões lideravam o frente a frente com os rivais FC Porto e Benfica com cinco pontos somados em três jogos, fruto de uma vitória (em Alvalade com as águias) e dois empates (com os dragões).

Neste sábado, depois de uma derrota (Sporting) e de dois empates com o FC Porto, a equipa de Jorge Jesus somou, na última oportunidade, a primeira vitória nesta Liga contra os maiores rivais e fecharam a campanha com cinco pontos neste mini-campeonato.

Com quatro pontos, o FC Porto foi a equipa que somou menos pontos entre as três. Foi a única que não venceu qualquer jogo, mas também a que não foi derrotada em qualquer dos jogos.