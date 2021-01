FIGURA: Lucas Áfrico (Marítimo)

Uma cabeçada que valeu três importantes pontos na luta pela manutenção. Lucas Áfrico desequilibrou, já perto do fim, uma contenda muito equilibrada e deu o triunfo ao Marítimo, que assim foge dos lugares de aflição. O central esteve, também, irrepreensível a defender, dando muita segurança à equipa.

MOMENTO DO JOGO: Minuto 71

Foi preciso esperar 71 minutos para assistir ao primeiro remate enquadrado com uma das balizas. Claude Gonçalves, com um remate frontal, foi o autor da proeza, a que Amir se opôs com qualidade. Já Denis sai do jogo sem uma defesa digna desse nome.

OUTROS DESTAQUES

Claude Gonçalves (Gil Vicente): Depois de na quinta-feira passada estar 120 minutos em alta rotação, frente ao Académico de Viseu, para a Taça de Portugal, Claude Gonçalves surgiu na partida leve como uma pena e quase omnipresente. Acabou por pagar o esforço despendido durante o encontro, sendo substituído já perto do final.

Amir (Marítimo): Não foi chamado a intervir muitas vezes, mas quando foi preciso segurou a equipa. Primeiro defendeu o remate de Claude Gonçalves, Depois, parou a cabeçada de Samuel Lino.