O Moreirense bateu esta quarta-feira o Felgueiras (0-3) num jogo treino disputado no Estádio Dr. João Machado Matos, em Felgueiras, naquele que foi o primeiro dia de trabalho de Ricardo Soares no comando técnico do emblema de Moreira de Cónegos.

Os avançados Nenê e Fábio Abreu e o extremo Pato Rodriguez foram os autores dos golos com que a equipa da Liga bateu o conjunto que milita no terceiro escalão do futebol português, o Campeonato de Portugal.

A equipa técnica de Ricardo Soares ainda não está totalmente definida. O treinador faz-se acompanhar do adjunto Eduardo Moreira e do preparador-Físico Maurício Vaz, que deixam também o Covilhã. Leandro Mendes mantém-se em Moreira de Cónegos, ficando a faltar um treinador de guarda-redes.