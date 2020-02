Jorge Sousa foi o árbitro eleito para apitar o Sp. Braga-Sporting, o grande jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para 17h30 deste domingo.

O árbitro a Associação de Futebol do Porto vai contar com o apoio dos assistentes Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus, enquanto Bruno Esteves será o vídeoárbitro de serviço na Cidade do Futebol.

Todos os árbitros para os jogos deste domingo

Santa Clara- Paços de Ferreira

Árbitro: João Bento

Assistentes: Ricardo Santos e Rodrigo Pereira

4º árbitro: André Pereira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nélson Cunha

Marítimo- Desp. Aves

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Pedro Ricardo Ribeiro e Paulo Miranda

4º árbitro: João Gonçalves

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: José Luzia

Gil Vicente-Moreirense

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Rui Teixeira e Hugo Ribeiro

4º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: Tiago Costa

Sp. Braga-Sporting

Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus

4º árbitro: Rui Oliveira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: André Campos

Boavista-Vitória Guimarães

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Jorge Cruz e Marco Vieira

4º árbitro: David Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Pedro Mota