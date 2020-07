Jorge Jesus já está em Portugal para assinar contrato com o Benfica. O novo treinador aterrou ao final da manhã, por volta do meio-dia, no Aeródromo de Tires, em Cascais, num jato privado, na companhia do presidente Luís Filipe Vieira, bem como dos restantes elementos da equipa técnica.

No exterior do aeródromo estão algumas dezenas de adeptos com tarjas de «boas-vindas» e a pedir títulos ao regressado treinador. «Mister regressa a casa» ou «Rumo ao 38», liam-se em algumas das mensagens dirgidas a Jorge Jesus.

O novo treinador do Benfica, supostamente depois um teste rápido à covid.19, acabou por sair de forma discreta, sem prestar declarações, encaminhando-se, sob forte escolta policial, para um carro, com o filho Mauro e com o advogado Luís Miguel Henrique, que o vai levar para o centro de Lisboa.

Com o treinador português chegaram também os restantes elementos da equipa técnica Costa Aguiar, João de Deus, Márcio Sampaio, Gil Henriques, Tiago Oliveira e Rodrigo Araújo. Ficará apenas a faltar o preparador físico Mário Monteiro que terá ainda ficado no Brasil.