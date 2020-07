Para já foram escassas as palavras de Jorge Jesus. O técnico regressou a Portugal nesta terça-feira, para entretanto (re)assumir o comando do Benfica, mas falou apenas alguns segundos aos jornalistas que o aguardavam junto à residência.

«Sinto-me bem, cheguei ao meu país», respondeu Jesus.

O técnico tinha desembarcado pouco antes em Tires, depois do voo de regresso do Brasil, em jato privado, que fez na companhia do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, do empresário Costa Aguiar, que intermediou o negócio, e da restante equipa técnica (com exceção de Mário Monteiro, que ainda ficou no Rio de Janeiro).

Jorge Jesus esteve cerca de treze meses no comando do Flamengo, clube pelo qual conquistou seis títulos. Agora está de regresso ao Benfica, cinco anos depois.