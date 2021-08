Benfica e Tondela jogam no Estádio da Luz, este domingo, a partir das 18 horas.



Para liderarem a Liga de forma isolada, as águias estão obrigadas a vencer a equipa beirã. Nesta altura, FC Porto, Sporting e Estoril-Praia têm mais um ponto do que a equipa de Jorge Jesus.



O Tondela arrancou bem o campeonato, ao vencer o Santa Clara, mas perdeu depois contra o Vizela e o Portimonense.



Na equipa da Luz, Adel Taarabt (castigado) é baixa certa, tal como os lesionados Diogo Gonçalves e Seferovic. André Almeida pode regressar à titularidade no lado direito da defesa.



No Tondela, Tiago Dantas não pode jogar, por estar cedido pelo Benfica.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.