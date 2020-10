Frederico Varandas, presidente do Sporting, é alvo de dois processos disciplinares pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O primeiro processo está relacionado com a conferência de imprensa que se seguiu ao clássico com o FC Porto, no Estádio de Alvalade, em que Frederico Varandas criticou a reversão de uma grande penalidade a favor do Sporting, colocando dúvidas se a decisão seria idêntica no Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão.

O segundo processo está relacionado com a resposta de Frederico Varandas a Pinto da Costa, momentos antes da equipa do Sporting embarcar rumo aos Açores onde foi defrontar o Santa Clara. Nessas declarações, o presidente do Sporting acusou o seu homólogo de ser um «bandido».

Ainda em relação ao clássico entre Sporting e FC Porto, o Conselho de Justiça anunciou ainda a instauração de um processo de inquérito ao treinador Ruben Amorim, «para apuramento de eventuais declarações alegadamente feitas pelo agente desportivo».