O Sporting já garantiu os principais reforços que pretendia para a próxima temporada, segundo revelou o administrador da SAD André Bernardo, num editorial publicado esta quinta-feira no jornal oficial do clube.

«Apesar disso [invasão da Academia e pandemia da covid-19], e da ausência na Champions League, já conseguimos contratar os principais targets que tínhamos definido, mantendo-nos em cumprimento com o fair-play financeiro. A credibilidade demora muito a construir, mas muito pouco a ser destruída», escreveu o dirigente.

André Bernardo referia-se ao espanhol Pedro Porro, ao internacional português Antunes, ao médio Pedro Gonçalves e o defesa marroquino Feddal, todos jogadores que foram contratados e já estão à disposição do treinador Rúben Amorim.

A estes nomes podem ainda acrescentar-se o extremo Nuno Santos (Rio Ave) e o guarda-redes Adán (At. Madrid) que poderão também ser oficializados como reforços nos próximos dias.

O dirigente destaca, acima de tudo, a juventude do novo plantel.

«A pré-época de 2020/2021 vai arrancar no futebol com nove jogadores da formação e com uma média de idades inferior a 21 anos. No total do plantel, a massa salarial será aproximadamente 18 milhões de euros ao ano, menor relativamente a setembro de 2018. O ano de 2020 marcará também o regresso da equipa B, após a desistência de há duas épocas em consequência da despromoção para o terceiro escalão», referiu.

o administrador da SAD considerou ainda que o clube «iniciou um novo capítulo com páginas de linhas direitas», depois de vários anos a «persistir em tentar escrever direito por linhas tortas.