Jorge Sousa terminou a carreira na arbitragem após quase três décadas nos relvados. O árbitro da AF Porto fez um balanço da carreira na flash interview da Sport TV1.



«Estamos tão focados no jogo, no nosso trabalho que o apito final é apenas o final de mais um jogo. Ainda não estou a digerir muito bem. Estou aqui numa situação inédita, pareço um jogador ou treinador, só me falta o prémio de homem do jogo. Ainda não tenho a verdadeira noção de que acabou. Quando estamos focados no nosso trabalho e no jogo, chegamos a um ponto em que nos abstemos de tudo. Nunca me passou pela cabeça de que é o último. Só por estar aqui é que acho que algo está fora do normal.»



«As coisas são feitas de forma ponderada. Pensei muito, nada foi feito a correr. Temos de pensar na nossa carreira e nas condições que temos para oferecer ao jogo, à arbitragem e ao futebol. Olho para s competências e valências de um árbitro, Acho que em 80 ou 90 por cento ainda estou na plenitude das minhas capacidades. Nas outras sinto que já não posso oferecer ao jogo o que o jogo precisa. É preciso coragem e assumir que mais vale ficar por aqui. Temos jovens que vão ser o futuro e depois de 27 anos, 19 dos quais nas competições profissionais, digo que é o momento certo. Esta época foi boa em jogos exigentes. Acabo a temporada com a consciência de que fiz uma boa época. Amanhã temos início da nova época. Sinto que as forças não são as mesmas. Se acho que na próxima época não posso oferecer o que deve ser, devo assumir. Sinto-me feliz, atingi carreira que jamais imaginei alcançar, mas por outro lado que fiz o que tinha de ser feito Acho que acrescentei valor e prestigiei a arbitragem. Temos de saber sair e este é o momento certo.»