Declarações do treinador do Famalicão, Armando Evangelista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

[Se as dúvidas na utilização de Mihaj pesaram na preparação do jogo:] «Não. Não tinha o Enea, tinha o Riccieli, o Justin. Muito contente com o que fizeram, com o que produziram. Era mais um que podia ajudar, mas em relação a isso não tenho comentário a fazer. Satisfeito com os que cá estiveram e com o que fizeram.»