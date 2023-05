Sérgio Conceição faz cinco alterações no onze do FC Porto para a visita ao Arouca (21h15), em comparação com o jogo da Taça de Portugal contra o Famalicão. Saem Cláudio Ramos, Manafá, Fábio Cardoso, Uribe e Toni Martínez, entram Diogo Costa, Marcano, Eustáquio, Evanilson e Taremi.

O treinador não pode estar no banco devido a castigo, tal como Matheus Uribe.

ACOMPANHE O AROUCA-FC PORTO AO VIVO NO MAISFUTEBOL

Por sua vez, Evangelista muda dois jogadores em relação à derrota com o Rio Ave, em Vila do Conde. Saem Esgaio (castigado) e Uri, entram Milovanov e Soro.

EIS OS ONZES INICIAIS:

FC PORTO: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Franco, Martínez e Folha.

AROUCA: De Arruabarrena, Galovic, Milovanov, Opoku e Quaresma; Soro, David Simão e Alan Ruiz; Sylla, Mujica e Antony.

Suplentes: Valido, Sema Velázquez, Lawal, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Moses, Michel e Pedro Moreira.