A figura: Rafa Mújica

Marcou o 14.º golo da época, o oitavo na Liga. Sempre acutilante, o avançado espanhol marcou o único golo do encontro, e protagonizou mais três ou quatro situações claras de golo, sendo que, em duas delas, há mérito incontorável de Marcelo Carné, guarda-redes do Marítimo.

O momento: combinação europeia ao minuto 35

Foi através de uma bela combinação coletiva que o Arouca chegou ao único golo do encontro: Alan Ruiz foi perspicaz a ver a movimentação de Syllas, entre linhas, e este lançou Esgaio no lado direito, para um cruzamento rasteiro que encontrou Mújica para a finalização, antecipando-se a Zainadine.

Outros destaques:

Marcelo Carné

Pouco podia fazer no golo do Arouca, e teve ainda duas ou três intervenções importantes, a manter o Marítimo na discussão do resultado até ao fim.

Arruabarrena

O guarda-redes uruguaio do Arouca esteve algo intranquilo, mas a verdade é que teve algumas intervenções meritórias, que ajudaram a construir o triunfo. Começou o jogo a negar o golo a André Vidigal e acabou a travar um remate de Vítor Costa. Pelo meio ainda desviou um cabeceamento potente de Zainadine.