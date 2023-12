Daniel Sousa acredita que o Arouca vai passar dificuldades na Reboleira. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, o treinador do Arouca revelou que vai ser a primeira vez que muitos jogadores arouquenses vão pisar o relvado do histórico estádio do futebol português.

«Esperamos um Estrela da Amadora forte a jogar em casa. Já sabemos que é um estádio mítico e a dificuldade que é jogar lá pela proximidade das bancadas, dos adeptos. É sempre um jogo difícil. Eu estive a perguntar e acho que nenhum dos nossos jogadores jogou na Reboleira. É uma primeira experiência para as dificuldades que lá vamos encontrar.»

Daniel Sousa admitiu que mudou alguns processos da equipa desde que chegou ao Arouca. Ainda assim, o técnico arouquense atribuiu também mérito ao anterior treinador pelo bom momento que a sua equipa está a atravessar.

«Os jogadores são os mesmos. Mudámos um bocadinho, porque há sempre alguma mudança, qualquer coisa que se muda, independentemente de se estar a fazer bem ou mal, não é isso que está em causa. O que vinha a ser feito era bom.»

Daniel Sousa deixou ainda elogios a Rafa Mujica, que assinou um hat-trick na última jornada.

«O Rafa Mujica está num bom momento, porque tem qualidade. Obviamente que o destaque do Mujica foi do último jogo, mas também outros tiveram, noutros momentos, esse destaque bastante merecido. Isto é fruto de um trabalho de equipa, não me posso cansar de repetir.»

O encontro entre o Estrela da Amadora e o Arouca está marcado para esta quinta-feira, às 20h15.