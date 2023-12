Daniel Sousa, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a goleada por 4-0 frente ao Boavista, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«O Boavista é uma equipa muito forte. Este resultado não espelha o que Boavista tem feito, está a fazer um excelente campeonato e tem 15 pontos nesta fase. É uma excelente equipa, muito bem trabalhada. Não era expetável [ganhar por 0-4].»



[Diferenças deste jogo para o da Taça]:



«Entrámos mais tranquilos, sobretudo. Os primeiros vinte minutos da semana passada não foram maus, mas estivemos mais sólidos, tivemos bom controlo defensiva e melhorámos uma ou outra situação durante a semana. Hoje começámos melhor, mais tranquilos e isso fez com que o jogo crescesse e deixou a equipa confortável. Fizemos uma primeira parte bastante boa, mas ainda temos uma ou outra coisa a rever.



Na segunda parte houve situações de jogo que nos condicionaram, tivemos de baixar as linhas e defender um pouco mais. Mas acho que tivemos uma atitude proativa e conseguimos sair em contra-ataque. O contra-ataque é sempre uma arma importante, mas não vamos definir isso como uma identidade do Arouca. Não é o que peço aos jogadores nem foi o que senti no banco, mas terei de rever o jogo.



Acho que este jogo foi marcado por duas partes distintas. Na primeira parte houve um grande domínio da nossa parte. O Boavista só teve duas situações [de golo] em todo o jogo, salvo erro. Isso demonstra a qualidade de jogo que tivemos. O jogo não é atacar o tempo todo e contra equipas como o Boavista, temos de ter capacidade para sofrer, capacidade de entreajuda e de estarmos todos juntos. Caso contrário, é mais difícil.»