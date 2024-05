Arouca e Estrela da Amadora empataram este domingo sem golos (0-0), em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Com este resultado, o Arouca atrasa-se na luta pelo 6.º lugar, que dá acesso à Taça da Liga da próxima época. Chega aos 46 pontos, mantém o 7.º lugar, mas fica agora a três pontos do Moreirense, 6.º com 49: os cónegos triunfaram nesta jornada, ante o Vizela, na sexta-feira (1-0).

O Estrela da Amadora chega aos 30 pontos e mantém-se no 15.º lugar, passando de um para dois pontos de vantagem para o Portimonense, 16.º classificado, em lugar de play-off. Matematicamente, o Estrela já garantiu que nunca vai descer diretamente à II Liga.