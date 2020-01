Petit, técnico que sucedeu a Pedro Ribeiro no comando técnico do Belenenses SAD, admite que o pouco tempo de trabalho e o surto gripal que afetou o plantel do Vitória de Setúbal dificultou a preparação do jogo da 17.ª jornada.

«Vamos um bocado às escuras. Foram muitos jogadores que tiveram doentes, não sabemos quem está disponível do outro lado. Temos é de estar focados na nossa equipa, aquilo que nós queremos e podemos fazer, com muita reação, prazer em ter bola, a atacar e a defender», advertiu Petit em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.

Petit, que fará a sua estreia no banco dos azuis, garante que pesar do pouco tempo de trabalho, «já vai dar para perceber algumas coisas diferentes».

Questionado sobre o número de golos sofridos pelo Belenenses SAD no campeonato (30 golos), Petit revelou que essa foi uma das suas preocupações durante a semana, tendo trabalhado a consistência defensiva da equipa.

«Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar. Temos de ter consistência a nível defensivo, temos trabalhado esses processos, tanto em termos defensivos como ofensivos», afirmou.

O Belenenses SAD – Vitória de Setúbal, jogo a contar para a 17.ª jornada, realiza-se a partir das 20.30 de sábado.