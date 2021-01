Petit assumiu neste domingo a importância de o Belenenses regressar às vitórias na Liga, no jogo desta segunda-feira em Portimão.

«É importante voltar às vitórias e é com esse foco que preparámos este jogo. Vamos preparar da melhor maneira em termos estratégicos. É um adversário difícil, mas precisamos de pontos e de voltar a vencer. Estamos ambiciosos e com foco», realçou Petit, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O Belenenses não vence para o campeonato há quatro jornadas, mas vem de uma moralizadora vitória na Taça de Portugal frente Fafe (3-2), após prolongamento, numa partida que os lisboetas estiveram a perder 2-0, algo que o técnico considera ter sido importante para a equipa.

«O grupo acreditou sempre que poderia virar o resultado. As equipas do Campeonato de Portugal são extremamente difíceis e sentimos algumas dificuldades, mas a ambição de querer ultrapassar essas dificuldades é importante para a equipa», sublinhou.

Já sobre o Portimonense, Petit deixou elogios a uma equipa que tem menos um ponto na tabela classificativa do que o Belenenses.

«Vamos encontrar uma equipa forte, com muita qualidade, forte em termos físicos, que envolve muita gente no seu ataque, com posse de bola. Tem qualidade em termos individuais e no coletivo também são fortes. Vamos tentar tirar o melhor partido de alguma situação de fragilidade e ver onde eles nos podem ferir», expressou.